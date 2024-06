© Foto: dpa | Sebastian Gollnow - picture alliance



Die Aktie von SMA Solar bricht am Mittwoch ein, nachdem das Unternehmen am späten Dienstagabend seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hat.SMA Solar: Crash zur Wochenmitte Der deutsche Solarausrüster SMA Solar steht zur Wochenmitte vor einem rabenschwarzen Handelstag. Nachdem das Unternehmen am Dienstagabend seine Prognose für 2024 gesenkt hat, brach das Papier schon in der Vorbörse um zeitweise über 30 Prozent ein. Die anhaltenden Schwierigkeiten in der Solar-Branche, verursacht durch die anhaltend hohen Marktzinsen sowie Überkapazitäten, werden zu deutlich schwächeren Geschäften als bislang befürchtet führen. Umsatz- und Gewinnprognose knallhart gekürzt Seine Umsatzprognose …