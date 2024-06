In den letzten beiden Tagen versuchte sich die Aktie der Commerzbank an einem Rebound, nachdem es zuvor fünf Handelstage in Folge bergab gegangen war mit dem Kurs. Auch personell gibt es bei dem Finanzinstitut eine spannende Veränderung, wie die Börsen-Zeitung berichtet.Die Commerzbank habe demnach Chris Bartz unter Vertrag genommen. Nach Informationen der Börsen-Zeitung soll Bartz bereits zum ersten Juli im Segment Privat- und Unternehmerkunden im Bereich Business Development anfangen. Bartz war ...

