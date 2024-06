Ethereum Name Service Token (ENS) zeigt Stärke - steht der nächste Schritt bevor?

Der Ethereum Name Service (ENS) Token hat einen beeindruckenden Aufwärtstrend gezeigt. In den letzten 20 Handelstagen konnte er um beachtliche 65% zulegen. Dieses Wachstum wird durch ein geplantes Netzwerk-Upgrade namens ENSv2 angetrieben, das darauf abzielt, die Gasgebühren zu senken und die Skalierbarkeit zu verbessern. Die Aussicht auf dieses Upgrade hat die Nachfrage nach ENS erheblich gesteigert und den Preis in die Höhe getrieben.

Das ENSv2-Upgrade ist ein zentraler Diskussionspunkt unter Investoren. Sollte es umgesetzt werden, könnten Nutzer von erheblichen Vorteilen profitieren. Der ENS Token zeigt derzeit eine starke Aufwärtsbewegung und hat das Potenzial, weiter zu steigen. Ein Schlusskurs über der 30-Dollar-Marke könnte einen großen Bull Run auslösen, der den Preis in Richtung 50 Dollar treiben könnte.

ENS Chart der letzten 7 Tage, Quelle: www.coinmarketcap.com

Zum aktuellen Zeitpunkt steht der ENS Token bei 26,71 Dollar, was einem Anstieg von 15% innerhalb eines Tages entspricht. Die monatliche Rendite liegt bei 77%, die jährliche bei 245%, was einen klaren Aufwärtstrend signalisiert. Die Marktkapitalisierung beträgt 842 Millionen Dollar. Analysten sind verhalten optimistisch und sehen eine gute Chance, dass der Preis bald die 30-Dollar-Marke überschreiten könnte.

Steht eine große Rallye bevor?

Trotz der volatilen Marktlage zeigt sich ein starkes Kaufinteresse. Der ENS Token hat seine Korrekturphase abgeschlossen und könnte nun kräftig an Wert gewinnen. Nach einer soliden Basisbildung um die 11-Dollar-Marke haben Käufer den Token akkumuliert und einen deutlichen Kursanstieg in den letzten Wochen ausgelöst.

Das Handelsvolumen stieg um über 38% auf 227 Millionen Dollar und die Marktkapitalisierung legte innerhalb von 24 Stunden um 15,5% zu. Die technischen Indikatoren zeigen ebenfalls positive Signale: Der RSI befindet sich im überkauften Bereich und der MACD zeigt grüne Balken im Histogramm, was auf eine anhaltende Aufwärtsdynamik hinweist.

Trotz des Kursanstiegs sank die Preisvolatilität um über 8% auf 0,057, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck nachgelassen hat. Die gewichtete Stimmung bleibt positiv und zeigt, dass Investoren Vertrauen in langfristige Positionen in ENS haben.

Update bringt grundlegende Änderungen

ENS Labs plant eine bedeutende Erweiterung des Ethereum Name Service (ENS) auf Layer 2 (L2) mit dem Projekt "ENSv2". Dabei geht es nicht nur um die Migration der Kernkomponenten des ENS-Protokolls, sondern um eine komplette Neugestaltung basierend auf den Erfahrungen der letzten sieben Jahre im Bereich web3-Naming.

Durch die Neubewertung der wesentlichen Bestandteile von ENS soll das Protokoll dezentraler werden und neue Anwendungsfälle, Integrationen und Möglichkeiten ermöglichen, die bisher durch die Einschränkungen des Ethereum-Mainnets begrenzt waren. Seit seiner Einführung im Jahr 2017 hat sich ENS von einem einfachen On-Chain-Naming-Tool zu einem wesentlichen Bestandteil des Internets entwickelt, mit Millionen registrierter .eth-Namen und tausenden von Integrationen wie Dapps, Wallets und Browsern.

ENS Verbreitung, Quelle: https://ens.domains/de/

Mit dem Fortschritt von Ethereum und der zunehmenden Bedeutung von L2-Lösungen, die schnellere Transaktionszeiten und erheblich reduzierte Gasgebühren bieten, wird die Migration auf L2 ENS zugänglicher und kostengünstiger machen. ENSv2 verspricht niedrigere Gasgebühren, verbesserte Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten durch ein hierarchisches Registriersystem sowie eine verbesserte Interoperabilität über verschiedene Blockchains hinweg.

Durch die Kombination eines CCIP-Read Gateways und eines kompatiblen Resolvers wird die Integration von .eth-Namen über verschiedene Netzwerke hinweg nahtlos und vertrauenswürdig. ENS Labs untersucht derzeit die besten Optionen für diese Migration, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der ENS-Community optimal erfüllt werden.

ENS gewinnt an Popularität

Mit dem jüngsten Preisanstieg hat der ENS Token auch in den sozialen Netzwerken an Aufmerksamkeit gewonnen. Die Daten zur sozialen Dominanz zeigen einen Anstieg um über 34% auf 0,245%. Auch die Aktivität der Entwickler hat um 12% auf 2,9 zugenommen, was eine positive Stimmung unter den Entwicklern widerspiegelt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.