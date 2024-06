Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Hikvision organisierte das LED-Display-Launch-Event 2024 und präsentierte bedeutende Verbesserungen in Forschung und Entwicklung sowie in der Produktpalette. Auf dieser spektakulären Veranstaltung wurde das weltweite Publikum mit dem koordinierten Betrieb von zwei Produktionsstätten beeindruckt, dem Debüt der 5. Generation von LED-Cabinets sowie der Einführung verschiedener LED-Produkte für Außenanzeigen, kreative Displays, Module und Steuerungen.Grundlagen des Erfolgs: digitale Fertigung und kontinuierliche InnovationHikvision, weithin bekannt für seine Videosicherheitslösungen, wagte sich bereits vor mehr als einem Jahrzehnt auf den LED-Markt. Das Unternehmen hat seine technologischen Fortschritte kontinuierlich in Marktvorteile umgesetzt. Inzwischen sind seine Produkte in über 150 Ländern erhältlich.Der Grund für diese beeindruckende Entwicklung sind die bahnbrechenden digitalen Fertigungskapazitäten (https://www.youtube.com/watch?v=xgdfq-rxnzc) von Hikvision. Die beiden Produktionsstätten in Tonglu und Wuhan verfügen zusammen über eine beachtliche jährliche Produktionskapazität von mehr als 500.000 Quadratmetern. Während des gesamten Herstellungsprozesses hält sich Hikvision an strenge Standards und gewährleistet ein erstklassiges Qualitätsmanagement.Beeindruckendes Debüt: das LED-Cabinet der 5. Generation als GamechangerAuf der spektakulären Veranstaltung präsentierte Hikvision sein LED-Cabinet der 5. Generation (https://www.hikvision.com/en/newsroom/latest-news/2024/hikvision-launches-the-5th-generation-led-cabinet-with-breakthroughs-in-performance-and-convenience/?q=cabinet&pageNum=1&position=1&hiksearch=true), das die neuesten Fortschritte in der Displaytechnologie zeigt. Mit ihrem fortschrittlichen Industriedesign verspricht diese neue Version branchenführende Performance und Komfort.Mit einer fortschrittlichen Cabinet-Struktur von nur 29,3 mm und einem Gewicht von nur 17 kg/m² verbindet das neue Flaggschiff von Hikvision Eleganz mit Robustheit. Sein innovatives Big-Board-Design vereinfacht die Installation und ist mit vielfältigen Auflösungsoptionen kompatibel. Das Cabinet unterstützt sowohl die horizontale als auch die vertikale Verkabelung, wodurch die Kosten gesenkt und die Effizienz gesteigert werden.Das LED-Cabinet der 5. Generation von Hikvision verfügt über eine einheitliche Struktur, die drei Lampenplattentechnologien beinhaltet: COB (Chip on Board), HOB (Hikvision Glue on Board) und SMD (Surface Mount Device). Auf diese Weise wird das Risiko von veraltetem Inventar und der Kostenaufwand für Produktiterationen gesenkt. Die Ultra-Produktreihe bietet nahtlosen Pixelpitch-Ersatz und Farbkonsistenz durch Kalibrierung in einem einzigen Gehäuse. Die Solid Plus- und Solid-Produktreihen zeichnen sich durch Langlebigkeit, unkomplizierte Wartung und hohe Energieeffizienz aus.Das LED-Cabinet der 5. Generation von Hikvision verändert Display-Lösungen in allen Branchen. Anwendungsbereiche, die von Kommandozentralen bis hin zu Konferenzräumen und von Theatern bis hin zu Einzelhandelsgeschäften reichen, profitieren von kräftigeren Farben und einem intensiveren Erlebnis als je zuvor.Umfassende Upgrades: Ausweitung auf Steuerungen, Software und mehr- LED-Controller: Um das gesamte Produktökosystem zu optimieren, hat Hikvision seine LED-Controller erheblich weiterentwickelt. Die C-Serie unterstützt verschiedene HUB-Schnittstellen-Empfangskarten und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Channel-Kunden. Das Flaggschiff der P-Serie, das in Versionen mit voller und halber Breite erhältlich ist, erfüllt verschiedene Anforderungen an die Informationsfreigabe und Spleißkontrolle. Moderne Videowand-Controller eignen sich sowohl für kleine Überwachungseinrichtungen als auch für große Kommandozentralen.- LED-Software: Neben der Hardware bietet Hikvision auch eine leistungsstarke LED-Software mit webbasierter Konfiguration für alle LED-Controller. Für fortgeschrittene Anforderungen ermöglicht der LED-Batch-Controller die gleichzeitige Konfiguration von mehreren Controllern. Für die komplexe Gestaltung und Verteilung von Werbemitteln bietet HikCentral FocSign eine detaillierte Zeitplanung, umfassende Workflows und ein zentrales Dashboard zur Statusüberwachung.- Innenanzeigen, Außenanzeigen und LED-Module: Bei der LED-Produktreihe für den Innenbereich wurden die Flex- und Value-Serien weiter verbessert, um die Anforderungen von Einzelhandelsszenarien noch besser zu erfüllen. Inzwischen bieten die zuverlässigen LED-Produktreihen für den Außenbereich, darunter LumiUltra, LumiFit und LumiSquare, eine größere Auswahl an Optionen in Bezug auf Neigung, Helligkeit und Erschwinglichkeit. Ferner decken die von Hikvision intern entwickelten LED-Module zahlreiche Modelle ab, darunter Innen-, Außen-, Soft- und Cut-Edge-Modelle, um den Anforderungen unterschiedlicher Szenarien gerecht zu werden.Als Pionier der globalen LED-Display-Branche ist Hikvision bereit, neue technologische Durchbrüche und spannende Entwicklungen auf den Markt zu bringen. Weitere Einzelheiten und Aktualisierungen finden Sie auf der offiziellen Website (https://display.hikvision.com/en/) von Hikvision.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2441462/2024_Hikvision_LED_display_product_launch_event.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hikvision-prasentiert-grundlegend-verbesserte-led-produktpalette-und-technologien-beim-jungsten-launch-event-302176559.htmlPressekontakt:Luke Liu,liuyunlong10@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059475/100920687