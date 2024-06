Das bewegt den DAX am Mittwoch nach einer leichten Erholung zum Wochenbeginn. Außerdem im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie, die unter Druck steht, und die Papiere von Kion, die überraschend anziehen können. Nach einer leichten Erholung in den vergangenen zwei Tagen ist der DAX zur Wochenmitte kaum verändert gestartet. Es mangelt an Impulsen. Die US-Börsen hatten tags zuvor nur minimal im Plus geschlossen und an diesem Mittwoch wird in den Vereinigten ...

