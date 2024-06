DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. Juni

(NEU: 9:30 IMK-Konjunkturprognose, Habeck in China und Südkorea) === *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+3,9% gg Vj 09:30 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Konjunkturprognose 2024/25, Berlin *** 10:00 EU/Euroraum-Leistungsbilanz April *** 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV 10:00 DE/Westwing Group SE, HV 10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV 11:00 DE/Agora Energiewende, Pressebriefing zur Zukunft von Gasverteilnetzen 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im Volumen von 2,0 Mrd EUR *** 13:00 FR/Danone SA, Capital Markets Day (bis 20. Juni) 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin - US/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt - EU/EZB-Rat ohne geldpolitische Beschlussfassung - CH/SK Bundeswirtschaftsminister Habeck mit Mittelständlern in Südkorea und China, Treffen mit Regierungsmitgliedern (bis 23.6.) - DE/Fußball-EM: 15:00 Gruppe B: Kroatien - Albanien, Hamburg 18:00 Gruppe A: Deutschland - Ungarn, Stuttgart 21:00 Gruppe A: Schweiz - Schottland, Köln ===

