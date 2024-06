Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Sunrise veröffentlicht ihren ersten umfassenden Nachhaltigkeitsbericht



19.06.2024 / 09:46 CET/CEST



Sunrise veröffentlicht heute ihren ersten vollumfänglichen Nachhaltigkeitsbericht.

Die Sunrise Nachhaltigkeitsstrategie beruht auf den vier Säulen «People, Planet, Progress, Governance», innerhalb derer 15 materielle Handlungsfelder identifiziert wurden.

Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit den Global Reporting Initiative (GRI) Standards erstellt und unterstreicht den Anspruch von Sunrise nach gesteigerter Transparenz und Verbindlichkeit im Nachhaltigkeitsmanagement. «Wir sind stolz auf unsere Nachhaltigkeitserfolge, die wir dank unseren Anstrengungen in allen Unternehmensbereichen bereits erreicht haben. Besonders wichtig: Durch die Integration der Nachhaltigkeitsambitionen in die bonusrelevanten Unternehmensziele sind alle Mitarbeitenden Teil dieser Reise und wir verbessern uns ganzheitlich. Dieser erste vollumfängliche Sunrise Nachhaltigkeitsbericht macht unser Engagement nun auch nach aussen vollständig transparent und erhöht die Verbindlichkeit unserer Nachhaltigkeitsagenda», sagt André Krause, CEO Sunrise. Sunrise setzt Nachhaltigkeit als ein integrales Element der Unternehmensstrategie in der täglichen Geschäftstätigkeit um. Ihre Nachhaltigkeitsstrategie, Sunrise IMPACTS, stützt sich auf die Säulen People, Planet und Progress, mit Governance als Basis. Mit Zielen wie hohem Mitarbeitenden-Engagement, deutlicher Emissionsreduktion und Steigerung der Digitalisierung strebt Sunrise eine nachhaltigere Zukunft an. Zu den Highlights des vergangenen Jahres zählen die Sunrise Lösungen, mit denen das Unternehmen gleichzeitig den Kundenbedürfnissen und auch den Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen konnte, wie nachhaltiges Produktdesign und Recycling-Programme ( Sunrise Buyback ) und Angebote, welche die Kreislaufwirtschaft fördern ( Sunrise Flex Upgrade ). Im sozialen Bereich setzte sich Sunrise unter anderem mit der Erweiterung des Projekts zur Förderung der digitalen Bildung für Haushalte mit geringem Einkommen und die Einführung vergünstigter Mobilfunk-, Internet- und TV-Abonnements ( digitaler Zugang für alle ) ein. In Bezug auf die Mitarbeitenden stehen berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und ein wertschätzendes, inklusives Arbeitsumfeld im Fokus. Darüber hinaus wurde ein Volunteering-Programm entwickelt und implementiert, das Mitarbeitende zu Beiträgen im sozialen Bereich ermutigt und gleichzeitig die Zusammenarbeit stärkt. Der verstärkte Fokus des Unternehmens auf die Umwelt wird durch die kürzlich erlangte Umweltzertifizierung nach dem ISO 14001 Standard unterstrichen und führte ebenfalls zu Verbesserungen bei externen Bewertungen der Klimaperformance durch das Carbon Disclosure Project. Vor kurzem wurde Sunrise von EcoVadis , einem weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen, mit einer Platin-Medaille ausgezeichnet. Mit 81 Punkten gehört Sunrise nun zur Spitzengruppe der nachhaltigen Unternehmen, zu der nur 1% der global bewerteten Unternehmen gehören. Sunrise Impact Report

Nachhaltigkeit - Sunrise

Pressemitteilung (PDF) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000



Ende der Medienmitteilungen