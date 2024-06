Linz (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen Dienstag senkte die ungarische Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser liege nun bei 7,0 Prozent. Auch wenn dies von den Märkten erwartet worden sei, habe der Ungarische Forint (HUF), nach der letzten Schwächephase, an Stärke gewinnen können. Habe es vor kurzem noch für einen Euro über 398 Forint gegeben, bekomme man aktuell knapp unter 394. Wie die Entwicklung des Währungspaares sich fortsetze, bleibe abzuwarten. Aus charttechnischer Sicht könnten EUR/HUF-Kurse bis zu 388 möglich sein. (19.06.2024/alc/a/a) ...

