Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten ist etwas Ruhe eingekehrt, so die Analysten der Helaba.Zu einer fortgesetzten Ausweitung der EWU-Peripheriespreads sei es nicht gekommen. Vielmehr hätten sich die Zinsdifferenzen eingeengt. Dennoch stehe die französische Politik unter Beobachtung und die Nervosität bleibe erhöht. Daran werde sich bis zu den Parlamentswahlen Ende Juni vermutlich nicht viel ändern. Der elfte Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen habe indes keine tiefen Spuren hinterlassen, wenngleich die Zahlen ungeachtet des Anstiegs enttäuscht hätten. Auch die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion in den USA hätten per saldo wenig Auswirkungen auf die Zinserwartungen gehabt. ...

