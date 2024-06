Der Lehrstuhl "Production Engineering of E-Mobility Components" (PEM) der RWTH Aachen hat nachgewiesen, dass sich die Trocknungszeit bei der Herstellung von Batterie-Elektroden durch ein neuartiges Laser-Verfahren deutlich verringern lässt. Hintergrund der Forschung ist, dass die Lithium-Ionen-Batterien immer noch die teuerste Einzelkomponente eines Elektroautos sind - konkret gibt der PEM in der Mitteilung 31 Prozent der Gesamtkosten an. Neben der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...