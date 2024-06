MAN Truck & Bus will eine BEV-Version seines Reisebus-Modells Lion's Coach auf den Markt bringen, deren Produktion bereits im kommenden Jahr im Werk in Ankara beginnen soll. Und auch schon für die Zeit danach gibt es weitere Modell-Pläne. Das erklärte Barbaros Oktay, der seit 2023 das Busgeschäft bei MAN leitet, in einem Interview mit dem Portal "Sustainable Bus". Der Lion's Coach BEV soll via CCS-Stecker mit bis zu 375 kW geladen werden können. ...

