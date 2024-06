Stuttgart (ots) -Die Hochschule Geisenheim hat eine innovative mobile Agri-Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Das Pilotprojekt "VitiCULT PV-mobil", gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), verbindet bei einfachem Aufbau Weinbau und Solarstromgewinnung auf einer landwirtschaftlichen Fläche.Die Anlage, deren Module ohne größeren konstruktiven Aufwand über Rebenneuanpflanzungen aufgestellt werden können, bietet schattenspendenden Schutz. Bei Starkwinden lassen sich die Module automatisch in ein Schutzgehäuse zurückfahren, was eine deutlich einfachere Bauweise ermöglicht. Das neue Anlagenkonzept wurde insbesondere zum Schutz für Neupflanzungen entwickelt, die sich in zunehmend trocken-heißen Jahren nicht gut etablieren. Die modulare Leichtbauweise soll einen unkomplizierten Wechsel zwischen Jungpflanzenanlagen erlauben.Im Rahmen des Projekts arbeiten die Hochschule Geisenheim University (HGU), das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und die sbp sonne gmbh eng zusammen. Das Fraunhofer ISE, Europas größtes Forschungsinstitut für Solarenergie, hat die Idee der Agri-Photovoltaik (Agri-PV) entwickelt. Die sbp sonne gmbh, ein international tätiger Solarenergie- und Tragwerksplaner, bringt ihre Expertise in der technischen Konzeptentwicklung und Konstruktion ein. Die HGU bringt Weinbauexpertise ein und kombiniert Grundlagenforschung mit praxisorientierten Studien.Das Projekt wird im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme "KMU-innovativ" als Teil eines Verbundprojekts für Energieeffizienz und Klimaschutz unterstützt. Ziel ist es, integrative Lösungen für Klimaresilienz, Energiewende und Pflanzenschutz zu fördern und damit nachhaltige Kulturlandschaften zu stärken.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:- Hochschule Geisenheim University (HGU)Prof. Dr. Claudia Kammann [Claudia.Kammann@hs-gm.de; +49 6722 502 141];Prof. Dr. Manfred Stoll [Manfred.Stoll@hs-gm.de; +49 6722 502 141]Von-Lade-Str. 1, D-65366 Geisenheim, Germany / www.hs-geisenheim.de- Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISEJulia Wamsler [julia.wamsler@ise.fraunhofer.de; +49 761 / 45 88-2007];Dr. Sebastian Gölz [sebastian.goelz@ise.fraunhofer.de; +49 761 / 45 88- 5228]Heidenhofstr. 2, 79110 Freiburg, Germany / www.agri-pv.org- sbp sonne gmbhThomas Keck [t.keck@sbp.de; +49 (711) 648 71-0];Christian Weinmann [c.weinmann@sbp.de; +49 (711) 648 71-0]Schwabstrasse 43, D-70197 Stuttgart / www.sbp.solarPressekontakt:Frau Johanna Niescken; +49 711 64871-948; presse@sbp.deOriginal-Content von: sbp sonne gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175430/5804601