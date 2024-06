© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Der Brennstoffzellenhersteller Ballard Power will künftig mit Vertiv zusammenarbeiten. Die Partner haben Datenzentren und kritische Infrastruktur im Blick.KI- und Datenboom sorgt für wachsende Herausforderungen Aufgrund des hohen Energiebedarfs gelten Wasserstoffunternehmen als ein möglicher Profiteur des anhaltenden KI-Booms: Leistungsstarke Rechen- und Serverzentren benötigen gewaltige Mengen Energie. Aufgrund ihrer großen wirtschaftlichen Bedeutung gehören Serverknoten und Rechenzentren schon jetzt zur kritischen Infrastruktur, die in besonderem Maße vor Angriffen von außen geschützt werden muss. Dieser Bedarf an Schutz muss auch durch Redundanzen und Unabhängigkeit der Energieversorgung …