Die BVT Unternehmensgruppe hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG die Projektentwicklung "NRP Webb Avenue" mit 200 geplanten Class-A-Apartments in Harrison, Westchester County, nordöstlich von New York, angekauft Die Apartment-Anlage soll nach LEED Silver Standard gebaut und zertifiziert werden. Die Investition wird für eine nicht öffentlich vertriebene Fondsstruktur in Form eines Luxemburger S.C.S. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...