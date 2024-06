EQS-News: MABEWO Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges

MABEWO Holding SE: Fusion zwischen MABEWO AG, Schweiz und MABEWO Hol-ding SE, Luxemburg ist rechtskräftig



19.06.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MABEWO Holding SE: Fusion zwischen MABEWO AG, Schweiz und MABEWO Holding SE, Luxemburg ist rechtskräftig Wiederaufnahme des Handels im zweiten Halbjahr 2024 geplant Luxemburg, 19. Juni 2024: Die MABWEO Holding SE (ISIN: LU2640432121, WKN: A35JSX) führt als Muttergesellschaft eine deutsch/schweizerische Unternehmensgruppe (MABEWO GROUP). Die Produkte und Dienstleistungen der Konzerngesellschaften umfassen integrierte Anlagen für Indoor Farming (Food, Feed und Phytopharma) und Agri-Photovoltaik von der Projektentwicklung bis zur Umsetzung. Mit einem klaren Fokus auf die Zukunft der Lebensmittelproduktion und Energiegewinnung, setzt MABEWO auf die Kombination aus fortschrittlicher Agrartechnologie und erneuerbaren Energien. Am 5. Juni 2024 wurde die Fusion zwischen der MABEWO AG/Schweiz und der MABEWO Holding SE/Luxemburg im luxemburgischen Handelsregister veröffentlicht und ist somit rechtskräftig. Aufgrund dieser Fusion erhöht sich das gezeichnete Kapital der MABEWO Holding SE um 32.000.000 Stückaktien und beträgt nun insgesamt 32.250.000 Stückaktien im Nennwert von EUR 1,00 je Aktie. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt in Form der Hinterlegung einer Globalurkunde bei der deutschen Clearstream als Verwahr- und Clearingstelle. Den bisherigen Aktionären der MABEWO AG wird die entsprechende Zahl an Aktien der jetzigen MABEWO Holding SE in den kommenden Wochen in ihre Depots übertragen. Nach Abschluss aller notwendigen Vorbereitungen und der Veröffentlichung des maßgeblichen Finanzberichts zum 30. Juni 2024 ist beabsichtigt, dass der Handel der Aktien mit Zustimmung der Börse Düsseldorf im zweiten Halbjahr 2024 wieder aufgenommen wird. Das Unternehmen wird seine Aktionäre und den Kapitalmarkt über die wesentlichen Schritte auf diesem Weg fortlaufend informieren. Über die MABEWO Group: Die MABEWO wurde 2019 in der Schweiz gegründet. Die Gruppe wuchs über die Zeit durch den Zukauf von Beteiligungen,den Aufbau neugegründeter Unternehmen und der Entwicklung spezifischem Know-how und zum Patent angemeldeter Technologien. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen integrierte Anlagen für Indoor Farming (Food, Feed und Phytopharma), Agri-Photovoltaik sowie Freiflächen-Solaranlagen von der Projektentwicklung bis zur Umsetzung. Mit einem klaren Fokus auf die Zukunft der Lebensmittelproduktion und Energiegewinnung, setzt MABEWO auf die Kombination aus fortschrittlicher Agrartechnologie und erneuerbaren Energien. Die MABEWO Gruppe bewegt sich in einem rasant wachsenden Marktumfeld. Die Anforderungen an Indoor Farming und den kontrollierten Pflanzenbau steigen, der Bedarf an erneuerbaren Energien wächst. Die Produkte sind marktreif mit klaren Alleinstellungsmerkmalen. Engineering und Beratung, der Bau der Anlagen sowie der Service und Unterhalt der Anlagen sind die Umsatzträger der Gruppe. Die Voraussetzungen für ein nachhaltiges Wachstum sind geschaffen worden. Die MABEWO Holding SE ist in Luxemburg angesiedelt, die drei operativen Business Units in der Schweiz. Investor Relations Kontakt:

MABEWO Holding SE

Raphael Imhof

+41 41 817 72 17 Festnetz

+41 79 12 888 00 Mobil

r.imhof@mabewo.com / media@mabewo.com

www.mabewo.com



19.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com