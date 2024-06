(shareribs.com) London 19.06.2024 - Die Ölpreise tendieren am Mittwoch leicht schwächer, nachdem sie am Vortag deutlich gestiegen waren. Die Anleger sind nervös wegen der zunehmenden Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah. Das private American Petroleum Institute meldete gestern einen Anstieg der Rohölbestände in den USA um 2,264 Millionen Barrel. Zudem sanken die Benzinbestände um 1,077 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...