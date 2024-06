SMA Solar hat gestern Abend spät seine Jahresprognose gesenkt. Das Unternehmen erwartet nun einen Jahresumsatz von 1,55 bis 1,7 Mrd. Euro, nachdem zuvor 1,95 bis 2,22 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden waren. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird zwischen 80 und 130 Mio. Euro erwartet, gegenüber der bisherigen Prognose von 220 bis 290 Mio. Euro. SMA SOLAR nannte als Gründe für die Prognosesenkung den volatilen Markt und den verzögerten Anstieg des Auftragseingangs aufgrund weltweit hoher Lagerbestände bei Distributeuren und Installateuren. Dies führte zu einer Umsatz- und Ergebnisentwicklung, die in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions unter den Erwartungen lag. Zusätzlich verursachte der Ausgang der Europawahlen und die bevorstehende Wahl in den USA am 5. November eine neue Unsicherheit im Markt. Positiv hervorzuheben ist, dass sich das Segment Large Scale & Project Solutions weiterhin im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Der Vorstand rechnet hier nach wie vor mit einem starken Anstieg bei Umsatz und EBITDA im Vergleich zum Vorjahr.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



