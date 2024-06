DJ Wacker und CordenPharma haben Pandemiebereitschaft erreicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Wacker Chemie und der Konsortiumspartner CordenPharma haben seit 1. Juni offiziell den Status der Pandemiebereitschaft erreicht. Damit seien beide in der Lage, im Bedarfsfall schnell 80 Millionen Impfstoffdosen pro Jahr herzustellen, wie die Unternehmen mitteilten.

Nach erfolgreicher Kapazitätserweiterung und Qualifizierung seien die Partnerunternehmen nun in eine mindestens fünfjährige Bereitschaftsphase eingetreten. Im Bedarfsfall wende sich die Bundesregierung an den Entwickler des benötigten mRNA-Impfstoffs. Wacker und CordenPharma werden diesen Impfstoff dann gemeinsam produzieren, und zwar vollständig innerhalb der EU und überwiegend in Deutschland.

Während der Bereitschaftsphase erhalten die beiden Unternehmen eine Vergütung für ihr Know-how und die Aufrechterhaltung der erforderlichen Produktionskapazitäten.

Wacker und CordenPharma hatten sich gemeinsam um einen Pandemiebereitschaftsvertrag der Bundesregierung zur Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen bemüht und unter anderem den Zuschlag erhalten. Nach der anfänglichen Impfstoffknappheit während der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung entschieden, die Impfstoffproduktion und - versorgung künftig strategisch abzusichern.

June 19, 2024 03:39 ET (07:39 GMT)

