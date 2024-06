Die Aktie von Verbio (WKN: A0JL9W) bleibt weiterhin schwach und steht aktuell bei 20,10 €. Seit der Kurserholung im März bewegt sich der Kurs in einer Range von 19,50 € bis 22,50 €. Der Abstieg aus dem TecDAX in den SDAX schadete der Aktie nicht, das Handelsvolumen blieb konstant. Kann der Ausbau in den USA die weitere Kursentwicklung beflügeln? Deutschland als Standortnachteil Deutschland und die EU erweisen sich mittlerweile als Standortnachteil. ...

