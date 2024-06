News von Trading-Treff.de Im Tageschart: sehen wir den Ausbruch aus dem Inside Day, entgegen der Trendrichtung. Knapp unter dem Tief vom letzten Do. bei 18228 hat die Bewegung ihr Ende gefunden. Am Ende schloss der DAX in der Nähe der Eröffnung. Der Doji mit der langen Lunte und Docht zeigen Unentschlossenheit an. Mit Bruch des Vortagestiefs würde sich wieder Abwärtspotenzial in Richtung des Vorwochentiefs bei 17950 ergeben. Bleibt der DAX über dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...