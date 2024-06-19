DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KENVUE 23/30 REGS USU4912XAD58 BAW/UFN
KENVUE 23/33 REGS USU4912XAE32 BAW/UFN
KENVUE 23/53 REGS USU4912XAG89 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KENVUE 23/30 REGS USU4912XAD58 BAW/UFN
KENVUE 23/33 REGS USU4912XAE32 BAW/UFN
KENVUE 23/53 REGS USU4912XAG89 BAW/UFN