Von Elena Vardon

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Zurich Insurance Group steigt mit einem Zukauf in den indischen Markt ein. Der Schweizer Konzern hat für 670 Millionen US-Dollar einen Mehrheitsanteil von 70 Prozent an dem Schaden-Unfall-Geschäft der Kotak Mahindra Bank übernommen. Der Deal war im November angekündigt worden, allerdings war damals zunächst eine Übernahme von 50 Prozent an der Kotak General Insurance angepeilt worden mit einer Erhöhung auf 70 Prozent innerhalb von drei Jahren.

Zurich ist der erste ausländische Versicherer seit 2021, der in den indischen Markt einsteigt. Damals hatte die Regierung die Regeln für ausländische Direktinvestitionen dahingehend angepasst, dass ausländische Unternehmen nun 74 Prozent an indischen Gesellschaften halten dürfen. Vorher waren es 59 Prozent.

June 19, 2024 03:47 ET (07:47 GMT)

