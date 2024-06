Zu hohe Mieten treffen nicht nur uns in der realen Welt. Auch virtuelle Menschen beschweren sich häufig über steigende Mietpreise. Das ist nun so schlimm, dass ein Entwicklerstudio die Notbremse ziehen muss. In vielen Teilen der Welt kommt es in den letzten Jahren zu immer weiter ansteigenden Mietpreisen. Auch Deutschland ist davon nicht verschont. Seit 2022 sind die Mieten hierzulande im Schnitt um 8,7 Prozent angestiegen, wie Wirtschaftswoche berichtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...