In Deutschland ist die Apple Vision Pro noch nicht einmal offiziell erschienen, doch Apple scheint schon jetzt sehr unzufrieden mit den Verkaufszahlen zu sein. Vor Kurzem sprach der Analyst Ming-Chi Kuo noch davon, dass der Veröffentlichungstermin für einen Nachfolger auf das Jahr 2026 verschoben werden sollte."The Information" will nun sogar in Erfahrung gebracht haben, dass Apple (US0378331005) die Entwicklung an der Apple Vision Pro 2 komplett eingestellt habe. Als Grund dafür werden explizit schwächelnde Verkaufszahlen genannt. Unter Berufung auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...