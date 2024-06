3,75 Prozent Zinsen gibt es aktuell bei Trade Republic als Tagesgeld Zinsen auf das Verrechnungskonto bei dem Broker. Doch nun gibt es eine wichtige Änderung. Nur so erhalten Kunden bald noch die attraktive Verzinsung in Höhe des EZB-Einlagenzinssatzes. Bei Trade Republic wird sich mit der Stückweisen Ausrollung des Girokontos in den kommenden Monaten einiges verändern. Diese Maßnahmen betreffen auch die beliebten Tagesgeldzinsen bei dem Neobroker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...