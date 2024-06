EQS-Ad-hoc: Solarnative GmbH / Schlagwort(e): Prognose/Strategische Unternehmensentscheidung

Solarnative zieht Prognose zurück und prüft strategische Optionen



19.06.2024 / 11:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Solarnative zieht Prognose zurück und prüft strategische Optionen Geplante Eigenkapitalaufnahme in Q2 mit ungefähr 1,6 Mio. EUR hinter Erwartungen zurückgeblieben

Verschärfte Wettbewerbssituation im Balkonkraftwerk-Segment erfordert Restrukturierungs-Maßnahmen - Rücknahme und Aussetzung der Prognose

Management prüft strategische Optionen inklusive Verkauf der Firma und steht für Gespräche auf der heute beginnenden Branchenmesse "Intersolar" zur Verfügung Die Solarnative GmbH teilt mit, dass die geplanten Eigenkapitalmaßnahmen mit rund 1,6 Mio. EUR bislang nicht im angestrebten Umfang realisiert werden konnten. Darüber hinaus hat sich die Markt- und Wettbewerbssituation, speziell im Balkonkraftwerk-Segment zuletzt massiv verschärft. Hintergrund ist ein zunehmender Preiskampf in dem von chinesischen Herstellern dominierten Segment und wegen Überproduktion im vergangenen Jahr prall gefüllter Händlerlager. Aufgrund der veränderten Marktsituation blieben die Ab- und Umsätze der Firma im zweiten Quartal 2024 weit hinter den Erwartungen zurück. In der Folge hat Solarnative die Produktion heruntergefahren und eine Freisetzung von 35 Mitarbeitern veranlasst. Die im Rahmen der Anleiheemission abgegebene Prognose wird aufgrund der gegenwärtig nicht vorhandenen Visibilität zurückgezogen und b.a.w. vollumfänglich ausgesetzt. Um die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, sucht Solarnative nun kurzfristig nach einem Großinvestor oder Käufer. Es wird ein strategischer Investor präferiert. Ansprechpartner:

Julian Mattheis | +49 172 1815519 | j.mattheis@solarnative.com



Ende der Insiderinformation



19.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com