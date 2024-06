FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Pence belassen. Der Markt dürfte noch etwas Zeit brauchen, um die Glaubwürdigkeit des wiederbelebten Potenzials in der Onkologie sowie beim wieder etablierten Spitzenumsatzziel für Blenrep zu würdigen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei indes kein Fantasieszenario - er sehe die Onkologie weiterhin als wichtigen Rückenwind für den Pharmakonzern./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2024 / 07:46 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BN7SWP63

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken