Die Kion-Aktie klettert am Mittwochmorgen in die Höhe und sichert sich den ersten Platz im MDAX. Auftrieb verleiht eine bullishe Einschätzung des Analystenhauses Bernstein. Analyst Philippe Lorrain bestätigte das Kursziel von 55 Euro und stufte die Aktie von "Market-Perform" auf "Outperform" hoch. In seiner Analyse sieht Lorrain Kion als eine günstige Möglichkeit, vom Megatrend Intralogistik zu profitieren. ...

