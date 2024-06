© Foto: Tarik Haiga on Unsplash



Die Börse in Hongkong meldet sich am Mittwoch mit einem Paukenschlag zurück, der Hang Seng legt fast 3 Prozent zu - ein Lebenszeichen für etliche Einzelaktien.Nach vier Wochen fast ununterbrochener Verluste meldete sich die Börse in Hongkong eindrucksvoll zurück. Der Leitindex Hang Seng haussierte zur Wochenmitte und legte um fast 3 Prozent zu - das ließ auch vielen zuletzt unter Druck stehenden Einzelaktien neue Flügel wachsen. Sinkende Anleiherenditen treiben Hang Seng über wichtigen Widerstand Ein gewichtiger Grund für den starken Kursanstieg dürften die am Dienstag gesunkenen US-Anleiherenditen sein. Bonds waren gefragt, nachdem die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen unter den …