Nachdem die TUI-Aktie am gestrigen Dienstag bereits unter der wichtigen 7-Euro-Marke geschlossen hat, geht es am Mittwoch weiter abwärts. Konkret verliert der Tourismus-Titel rund ein halbes Prozent. Immerhin: Die FTI-Pleite wird nach Einschätzung eines Experten kaum Auswirkungen auf das Reiseverhalten in den bevorstehenden Sommerferien haben. "Die Felle werden ja schon verteilt. Es gibt genug Angebote der anderen Veranstalter, die sich jetzt um die Kunden bemühen", sagte Tourismusexperte Torsten ...

