ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie vor den Ende Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Für das ablaufende Jahresviertel liege er mit seiner operativen Gewinnprognose (Ebitda) um 14 Prozent über dem Analystenkonsens, schrieb Analyst Samuel Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Dynamik bei Silikonen mit einem verbesserten Produktmix stütze die Profitabilität. Er geht daher etwas optimistischer an den Gewinnbeitrag dieser Sparte heran, was aber teilweise aufgezehrt werde durch Polysilizium./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 12:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2024 / 12:22 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

