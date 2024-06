Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar hat die Börse am Dienstagabend mit einer neuen, deutlich schlechteren Prognose schockiert - und die Aktie auf Talfahrt geschickt. Am Mittwochvormittag büßt der Titel 30 Prozent ein. Es könnte noch übler werden, denn die nächsten Unterstützungen sind noch ein Stück weit weg.SMA Solar fällt am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit August 2020. Die Unterstützung von damals verläuft bei 29 Euro. Hält die Marke nicht, könnte SMA Solar bis auf 25 Euro abverkauft ...

