Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Der Goldpreis hielt sich in der vergangenen Woche relativ stark mit einem Plus von 1,6% auf 2.332 US-Dollar je Feinunze, obwohl der US-Dollar deutlich anzog und der EUR/USD auf 1,07 US-Dollar fiel, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Die nächste Unterstützung liege nun bei 1,05 US-Dollar, die die Märkte nun anvisieren dürften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...