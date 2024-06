Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der zweiten Jahreshälfte gibt es einige Lichtblicke: Ein widerstandsfähiger US-Konsument, Chinas fiskalische Stimulierung und eine sich abzeichnende Erholung in der Eurozone tragen zu einem moderaten, aber stetigen Wirtschaftswachstum bei, das bis Ende 2024 anhalten dürfte, so Dan Scott, Head of Multi-Asset bei Vontobel. ...

