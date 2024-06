Hannover (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt für EUR-Covered Bonds war in der Handelswoche nach der EZB-Sitzung keinerlei Aktivität zu verzeichnen, so Dr. Frederik Kunze und Alexander Grenner von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Dies nähmen die Analysten der NORD/LB zum Anlass, nochmal etwas genauer auf den letzten Deal der Skipton Building Society zu schauen. Die Neuemissionsprämie von sechs Basispunkten liege spürbar über dem im Verlauf der vergangenen Handelswochen zu beobachtenden Niveau. Nach Auffassung der Analysten der NORD/LB könne dies schon als Indikation dafür gewertet werden, dass emittentenseitig bis zur Sommerpause Zugeständnisse notwendig seien, um ein mögliches Exekutionsrisiko zu reduzieren. Die Ruhepause lasse sich nach Erachten der Analysten der NORD/LB allerdings nicht allein mit der EZB-Sitzung begründen, sondern auch mit einem Abwarten der Marktteilnehmer in einer durch politische Unsicherheiten geprägten Phase. ...

