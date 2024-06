DJ BBVA will 2025 Digitalbank in Deutschland starten

Von Elena Vardon

BARCELONA (Dow Jones)--Die spanische Großbank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) will ihr digitales Bankenangebot im nächsten Jahr auf Deutschland ausweiten. Nach dem erfolgreichen Eintritt in den italienischen Markt wolle man die digitale Präsenz in andere Länder tragen, sagte der für den spanischen Markt zuständige BBVA-Manager Peio Belausteguigoitia bei einer Veranstaltung am Mittwoch.

Die Bank hat in diesem Jahr in Italien eine halbe Million neue Kunden gewonnen und nähert sich damit ihrem Jahresziel von 600.000 Kunden. Belausteguigoitia sagte, in Italien seien die Erwartungen übertroffen worden.

June 19, 2024 05:25 ET (09:25 GMT)

