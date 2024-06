Die Trump Media-Aktie (WKN: A3CYXD) setzt ihren Abstieg mit größerer Geschwindigkeit fort. Am Dienstag ging es für das Papier der Medienholding des ehemaligen US-Präsidenten um satte -10% bergab. Seit Ende Mai hat Trump Media damit gut -40% an Wert verloren. Was steckt hinter dem Kursdebakel? Ein Berg an Problemen Die Trump Media & Technology Group (TMTG) hat dieser Tage mit einem ganzen Berg an Problemen zu kämpfen, der von miserablen Geschäftszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...