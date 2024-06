NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Reckitt auf "Hold" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Vor den Quartalszahlen am 24. Juli habe er seine Schätzung für das organische Umsatzwachstum gedrittelt, liege aber immer noch über der Konsensprognose, schrieb Analyst David Hayes in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem schraubte er seine Absatzerwartungen an den Konsumgüterhersteller nach unten und sieht die Gefahr, dass die Margenentwicklung im ersten Halbjahr enttäuschen könnte./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2024 / 03:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2024 / 03:14 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

