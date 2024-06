Kurs von SMA Solar Technology über 30 Prozent im Minus

Werbung







Der deutsche Solartechnik-Hersteller SMA Solar Technology korrigierte seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2024 und sorgt für eine Talfahrt seiner Papiere von über 30 Prozent.



Der Vorstand des Wechselrichterhersteller SMA Solar schraubte die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024 kräftig nach unten und plant nunmehr mit einem EBITDA zwischen 80 und 130 Millionen Euro. Zuvor lag die EBITDA-Prognose in einer Spanne zwischen 220 bis 290 Millionen Euro. Dementsprechend pessimistisch ist auch der Umsatzausblick. Das im MDAX® notierte Unternehmen korrigierte seine Erlösprognose von 1,95 und 2,22 Milliarden Euro, auf 1,55 und 1,70 Milliarden Euro. Grund für die Anpassung der Prognose sei neben einem anhaltend volatilen Markt auch ein zäher Anstieg des Auftragseingangs. Des Weiteren begründet das Unternehmen den neuen Ausblick mit einer Unsicherheit im Markt durch den Ausgang der Europawahlen und den anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA. Zwischenzeitlich vielen die SMA-Papiere um über 30 Prozent auf ca. 28,80 Euro.









Quelle: HSBC