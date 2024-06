CATL, BAIC und Xiaomi Auto haben offiziell mit dem Bau ihrer gemeinsamen Batteriezellenfabrik in Peking begonnen. Bereits im Frühjahr hatte das Trio vor diesem Hintergrund angekündigt, ein Joint Venture namens Beijing Era New Energy Technology gründen zu wollen. Laut einer offiziellen Mitteilung von CATL ist beim Bau des Werks in Peking neben BAIC und Xiaomi auch die Jingneng Group beteiligt - ein staatlicher Konzern mit Geschäftsfokus auf den Energiesektor. ...

