© Foto: picture alliance / Snowfield Photography | D. Kerlekin/Snowfield Photography



Die italienische Luxusmarke verschiebt seinen geplanten Börsengang in Mailand. Eigentlich hätte der Handel mit der Aktie am 21. Juni starten sollen. Nervöse Anleger, politische Unsicherheit und hohe Volatilität an den europäischen Aktienmärkten: All das scheinen nicht die besten Bedingungen für einen Börsengang zu sein. Deshalb hat der italienische Luxusmodekonzern Golden Goose am Dienstag die Notbremse gezogen: Das eigentlich für Freitag vorgesehene IPO wurde abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Golden Goose wollte mit dem Gang aufs Parkett rund 558 Millionen Euro erlösen. Das Unternehmen hatte eine Bewertung von bis zu 1,86 Milliarden Euro angestrebt, mit einer Preisspanne von …