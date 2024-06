DJ EU-Kommission empfiehlt Defizitverfahren gegen Frankreich

Von Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat ein Disziplinarverfahren gegen Frankreich wegen eines zu hohen Haushaltsdefizits empfohlen - ein Schlag für die Regierung, die vor Neuwahlen steht. Die Kommission, die für die Einhaltung der Haushaltsvorschriften der Europäischen Union zuständig ist, befürwortete auch Maßnahmen gegen Italien, Belgien, Polen, Ungarn, die Slowakei und Malta wegen desselben Vergehens. Die Empfehlungen der Kommission werden von den EU-Regierungen auf einer Sitzung im nächsten Monat geprüft.

Die Empfehlung für Frankreich wurde erwartet, nachdem Anfang des Jahres Zahlen veröffentlicht wurden, die zeigten, dass die Regierung im Jahr 2023 viel mehr Kredite aufnehmen würde als geplant. Nach Angaben der EU-Statistikbehörde stieg das Haushaltsdefizit auf 5,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 4,8 Prozent im Jahr 2022.

Nach den EU-Vorschriften müssen die Regierungen ihr Haushaltsdefizit unter 3 Prozent und ihre Gesamtverschuldung unter 60 Prozent des BIP halten. Die Regeln wurden in den Jahren der Covid-19-Pandemie und nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ausgesetzt, wurden aber in diesem Jahr in leicht veränderter Form wieder aktiviert.

Die Kommission erklärte, dass die öffentliche Verschuldung in der EU insgesamt unter Kontrolle sei und das Gesamtdefizit bis 2025 auf unter 3 Prozent des BIP sinken werde. "Dieses Bild vermittelt eine Botschaft der Zuversicht", sagte Paolo Gentiloni, der für die Wirtschaftspolitik zuständige Kommissionsbeamte.

Die Renditen französischer Anleihen stiegen sprunghaft an, nachdem Präsident Emmanuel Macron überraschend Neuwahlen für die Legislative angesetzt hatte, die in zwei Runden am 30. Juni und am 7. Juli abgehalten werden, fielen aber von ihrem Höchststand vom 11. Juni wieder zurück. Die Anleger befürchten, dass es in der neuen Legislaturperiode zu einer Pattsituation kommen wird oder dass Parteien von rechts oder links dominieren werden, die die Kreditaufnahme weiter erhöhen würden.

Die Kommission sagte, dass, falls die EU-Regierungen der Einleitung eines Defizitverfahrens gegen Frankreich und andere Regierungen zustimmen, im November Vorschläge zur Reduzierung der Verschuldung vorgelegt werden sollen.

