Der Aktienkurs von Stratec hat sich von seinem Tiefstand im März deutlich erholt, was auf die Erwartung einer starken Performance im zweiten Quartal und im zweiten Halbjahr zurückzuführen ist, die auf einer potenziellen Markterholung basiert. Darüber hinaus wird erwartet, dass Effizienzmaßnahmen die EBIT-Marge im Laufe des Jahres verbessern werden, was die Zuversicht des Managements stärkt. Das Wachstum des Medizintechniksektors, angetrieben durch die Digitalisierung und die Integration von KI in der Diagnostik, unterstützt die langfristigen Aussichten von Stratec. Trotz eines positiven Ausblicks auf stabile bis leicht steigende Umsätze im Jahr 2024 bleiben die Analysten von mwb research besorgt über eine mögliche schwache Performance in der zweiten Jahreshälfte. Diese Bedenken wurden durch die jüngsten Aussagen und Prognosesenkungen von Wettbewerbern wie Sartorius und Carl Zeiss Meditech unterstrichen. In Anbetracht dieser Risiken bestätigen die Analysten von mwb research ihre Modellannahmen und das unveränderte Kursziel von EUR 40,00. Infolgedessen stuft mwb research Stratec von HALTEN auf VERKAUFEN herab, um der hohen Unsicherheit in der zweiten Jahreshälfte Rechnung zu tragen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Stratec%20SE





