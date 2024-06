Adidas, Puma, Nike sind nur Einige, die von dem Sportjahr 2024 profitieren. Mit der EM in Deutschland und den Olympischen in Frankreich sind die Erwartungen an die Sportartikelhersteller fast so groß wie die Hoffnung auf den Titel Europameister im eigenen Land. Welche Produkte im Bereich der Zertifikate neben dem Tippspiel im Office interessant sind, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel.