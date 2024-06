© Foto: Unsplash



Die Kritik an hohen Bewertungen gegenüber KI-Aktien reißt nicht ab. Jetzt hat sich der größte Vermögensverwalter der Welt in die Diskussion eingeschaltet.Nvidia stößt Microsoft vom Thron: Die neue Cisco? Am Dienstag ist das vor wenigen Wochen noch Undenkbare geschehen: Halbleiter-Unternehmen Nvidia hat Microsoft als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt abgelöst. Das ist das sichtbarste Zeichen der unverändert großen Begeisterung, die der Markt KI-Werten derzeit entgegenbringt. Die anhaltende Rallye von KI- und Halbleiteraktien hat aber nicht nur Fans. Eine wachsende Zahl von Kritikern warnt vor hohen Bewertungen, überzogenen Erwartungen - und Parallelen zum Dotcom-Boom in den …