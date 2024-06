DataGuard, ein Software-as-a-Service (SaaS) Unternehmen für Security und Compliance, freut sich, die Ernennung von Johannes Kamleitner zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt zu geben. In dieser Funktion wird Kamleitner, ansässig in Wien, die länderübergreifende Vertriebsorganisation leiten und die Go-to-Market-Strategie sowie die Umsatzaktivitäten des Unternehmens steuern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240619661088/de/

Johannes Kamleitner DataGuard (Photo: Business Wire)

Kamleitner verfügt über umfassende Erfahrung im Aufbau und in der Leitung erfolgreicher Vertriebs- und Marketingteams in der SaaS-Technologiebranche. Vor seinem Wechsel zu DataGuard war er bei N-Able (ehemals SolarWinds MSP) als Group Vice President Sales für APAC, EMEA und LATAM tätig. In seinen vorherigen Funktionen bei GFI Software war er unter anderem als Interims-General Manager, Chief Revenue Officer und Senior Vice President Global Sales maßgeblich an der Entwicklung einer globalen Vision und Strategie in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produkt, Technik und Finanzen beteiligt. Sein Fachwissen wird entscheidend sein, um DataGuard erfolgreich durch die nächste Wachstumsphase zu bringen, anknüpfend an die erst kürzlich erfolgte Übernahme des in Stockholm ansässigen Unternehmens für Datenschutzmanagement-Software DPOrganizer.

"Ich bin begeistert, bei DataGuard durchzustarten und freue mich darauf, zur Weiterentwicklung des Unternehmens beizutragen", sagte Kamleitner. "Die Unterstützung unserer Kunden bei der Risikominderung und der Erreichung von Compliance hat für uns oberste Priorität. Die DataGuard-Plattform ist ein hervorragendes Tool für Unternehmen jeder Größenordnung, die auf der Suche nach einer robusten Security- und Compliance-Lösung sind. Ich freue mich darauf, loszulegen und gemeinsam mit meinen Teams Großes zu bewirken."

Kamleitner wird an Thomas Regier, Co-Founder und Co-CEO von DataGuard, berichten. Regier bekräftigte: "Wir freuen uns, Johannes im DataGuard-Team begrüßen zu dürfen. Sein Fachwissen passt perfekt zu DataGuards ehrgeizigem Ziel, 100.000 Kunden ein erstklassiges Security- und Compliance-Angebot zur Verfügung zu stellen. Johannes' Führungsqualitäten werden einen entscheidenden Beitrag zu unserem Wachstumskurs leisten. Wir sind mehr als begeistert, ihn an Bord zu haben."

Über DataGuard

DataGuard ist ein Anbieter für Security- und Compliance-Software, dem mehr als 4.000 Organisationen weltweit vertrauen. Kunden nutzen die Plattform, um ein skalierbares Risikomanagement aufzubauen, schnell zertifiziert zu werden und den Anforderungen umfassender Branchenvorschriften und Frameworks wie z. B. ISO 27001, TISAX®, NIS2, SOC2, DSGVO und der Whistleblower-Richtlinie mühelos zu entsprechen. Die maßgeschneiderte Software-Suite bietet KI-gestützte Workflow-Automatisierung und nahtlose Integrationsmöglichkeiten und verringert den Zeit- und Kostenaufwand wesentlich, um ein effektives, digitales Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) und Compliance (CMS) aufzubauen. DataGuard stärkt Unternehmen in mehr als 50 Ländern, die für sie relevantesten Risiken besser zu verstehen, zu identifizieren und effizient zu managen und schließlich, ein robustes Compliance- und Sicherheitsniveau aufzubauen, um den sich rasant entwickelnden unternehmerischen und regulatorischen Anforderungen stets einen Schritt voraus zu sein.

TISAX® ist eine eingetragene Marke der ENX Association. DataGuard steht in keiner geschäftlichen Verbindung zu ENX. Wir bieten lediglich Software-as-a-Service und Unterstützung zur Vorbereitung auf das Assessment nach TISAX® an. Die ENX Association übernimmt keine Verantwortung für die auf der DataGuard-Website dargestellten Inhalte.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240619661088/de/

Contacts:

pr@dataguard.com