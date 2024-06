Paypal bekommt schon bald Konkurrenz. In Kürze startet mit Wero eine neue Lösung für Instant Payments. Wie die neue App funktioniert und welche Banken dahinterstehen, erfahrt ihr hier. Wer Geld an Freund:innen oder Familie schicken will, muss sich im Zweifel eine lange IBAN notieren und diese samt Betrag in der eigenen Bank-App eingeben. Etwas einfacher geht das bereits seit einer Weile mit Paypal, das Überweisungen an "Freunde und Familie" erlaubt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...