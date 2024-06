Porsche-Aktionäre haben aktuell nicht all zu viel zu lachen. Am Mittwoch rutscht das Papier, nach neuen Studien von den Investmenthäusern JPMorgan und Stifel, erneut auf ein Allzeittief. Die US-Bank JPMorgen beließ die Einstufung auf "Overweight", reduzierte jedoch das Kursziel für die Porsche AG-Aktie von 120 auf 110 Euro. Die letzten monatlichen Absatztrends in Europa, den USA und China zeigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...