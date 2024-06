Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -Reolink, Anbieter von intelligenten Sicherheitslösungen, feiert sein 15-jähriges Bestehen. Die anhaltende Expansion des Unternehmens und sein hoher Qualitätsanspruch haben die Position von Reolink als führenden Anbieter von Sicherheitslösungen gefestigt. In diesem Jahr erweitert Reolink seine Produktpalette mit mehreren Neueinführungen.Das 15-jährige Bestehen feiert Reolink mit einer Rabattaktion auf ausgewählte Produkte bis zum 22. Juni. Darunter:Reolink 16MP Serie\uff1aReolink Duo 3 PoE-Kamera - 23 % RabattReolink hat eine neue Reihe von 16-MP-Kameras eingeführt, beginnend mit der Einführung der Duo 3 PoE-Kamera im Februar. Diese Serie wurde entwickelt, um das Problem geringer Auflösung und Bildschärfe zu lösen, mit dem viele Verbraucher bei herkömmlichen Kameras mit zwei Objektiven konfrontiert sind.Reolink Argus 4 Pro - 25 % RabattSeit Juni ist die Reolink Argus 4 Pro verfügbar - die weltweit erste Tag- und Nacht-Farbkamera für die Heimüberwachung. Die Argus 4 Pro setzt einen neuen Industriestandard, indem sie eine uneingeschränkte 4K UHD 180° Sicht mit einer Tag- und Nacht-Farbsichtfunktion kombiniert, die sicherstellt, dass Benutzer ihre Immobilien mit lebendigen Farben nahtlos und rund um die Uhr überwachen können.Kabelloses Reolink-Sicherheitssystem mit Reolink Home Hub - 30 % RabattMit der Einführung des Reolink Home Hub bekräftigt Reolink sein Engagement für die Sicherheit der Nutzerdaten. Der Home Hub verbessert die Sicherheitsinfrastruktur und unterstützt bis zu 4K Ultra-High-Definition und bis zu acht Reolink-Kameras. Er verfügt über einen lokalen Speicher, der mit bis zu zwei 512 GB microSD-Karten erweitert werden kann und so eine kostengünstige Datenverwaltung ohne Cloud-Gebühren ermöglicht.Reolink E1 Outdoor CX - 15 % RabattReolink verbessert die Heimsicherheit bei Tag und Nacht mit der Reolink E1 Outdoor CX. Diese 4K-Kamera bietet 4K Ultra HD-Auflösung mit HDR-Technologie und eine Rundumsicht mit Schwenk-Neige-Drehung. Sie bietet durch die F1.0-Superblende auch bei schlechten Lichtverhältnissen Nachtsicht in Farbe.Mit Blick auf die Zukunft wird Reolink seine Produktpalette mit innovativen Neuheiten weiter ausbauen. Mit einem starken Fokus auf Kundenfeedback und aufkommende Trends ist Reolink bereit, die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner globalen Kundenbasis zu erfüllen.Weitere Informationen zum Jubiläumsverkauf und zum umfassenden Angebot an Sicherheitslösungen von Reolink finden Sie auf der offiziellen Website von Reolink oder auf Amazon.Über ReolinkReolink, ein internationaler Pionier im Bereich Smart Home, liefert benutzerfreundliche und zuverlässige Sicherheitslösungen für Haushalte und Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte reolink.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2241525/4771161/Reolink_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-feiert-15-jahriges-jubilaum-mit-bis-zu-42--rabatt-302176785.htmlPressekontakt:pr@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172109/5805100