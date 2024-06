NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Just Eat Takeaway mit einem Kursziel von 25,50 Euro auf "Buy" belassen. Die nun bekannt gewordene Kooperation mit dem Onlinehändler Amazon, dessen Prime-Kunden dem Essenslieferdienst künftig keine Liefergebühr zahlen müssen, drängt laut Analyst Giles Thorne eine wichtigere Nachricht in den Hintergrund. Denn die Niederländer planten über ein Treueprogramm die Ausweitung auf einen größeren Kundenkreis, betonte der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus der Anleger dürfte sich nun darauf richten, ob und wann Just Eat die US-Tochter Grubhub verkaufen könne und ob Amazon angesichts der Beteiligung an Grubhub als Käufer infrage kommen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2024 / 07:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2024 / 07:07 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

